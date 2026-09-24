Problem za Zmajeve pred Poljsku: Vasilj navodno otpao

Adin Jusufović
Mudijal, FIFA, lista, Zmajevi
Foto: N/FS BiH

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine mogla bi bez prvog golmana Nikole Vasilja ući u duel protiv Poljske na startu novog izdanja UEFA Lige nacija.

Prema još nepotvrđenim informacijama Sport Centra, Vasilj zbog povrede neće biti na raspolaganju stručnom štabu za utakmicu u Varšavi.

Umjesto njega naknadni poziv dobio je golman banjalučkog Borca Mladen Jurkas, koji je prethodno bio s mladom reprezentacijom Bosne i Hercegovine, a seniorskom timu priključio se pred put u Poljsku.

Jurkas je već bio dio reprezentativnog okruženja, a uz selekciju Bosne i Hercegovine bio je i tokom Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Stručnom štabu na raspolaganju su još golmani Martin Zlomislić i Salko Hamzić.

Bosna i Hercegovina protiv Poljske igra 25. septembra na stadionu PGE Narodowy u Varšavi, a susret počinje u 20:45 sati.

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