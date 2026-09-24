Zemaljski muzej BiH: Botanički vrt zloupotrijebljen za političku provokaciju

Adin Jusufović
Zemaljski muzej BiH: Botanički vrt zloupotrijebljen za političku provokaciju

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine reagovao je nakon pojave videosnimka nastalog tokom, kako navode, neovlaštenog korištenja dijela Botaničkog vrta ove institucije.

Na snimku se vidi otvoreno ložište postavljeno u neposrednoj blizini objekta i vegetacije u zaštićenom prostoru, dok autor snimka pečenje praseta predstavlja kao „kulturnu aktivnost“ i povezuje ga s političkim izjavama o Sarajevu i aktuelnim izbornim kontekstom.

Iz Zemaljskog muzeja BiH naglašavaju da prikazani događaj nije bio dio njihovog kulturnog programa, da ga Muzej nije organizirao te da osobe koje se pojavljuju na snimku nisu zaposlene u ovoj instituciji.

Uprava Muzeja smatra da su prostor i ugled jedne od najznačajnijih kulturnih i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini iskorišteni za privlačenje pažnje i slanje političkih i nacionalno-vjerskih poruka.

Ističu da predmet njihove reakcije nije vrsta hrane, nacionalna ili vjerska pripadnost niti pravo na privatne običaje, već način na koji je korišten prostor Botaničkog vrta.

Kao posebno problematične navode neovlašteni boravak i korištenje prostora, paljenje otvorene vatre uz objekat koji ima status nacionalnog spomenika, moguće ugrožavanje ljudi, vegetacije i samog objekta, kao i pokušaj povezivanja Muzeja s političkim i nacionalnim sukobima.

Iz Zemaljskog muzeja BiH uputili su izvinjenje posjetiocima, zaposlenima i građanima zbog prizora koji je izazvao reakcije javnosti.

Iako Muzej, kako naglašavaju, nije organizirao događaj, navode da razumiju očekivanje javnosti da Botanički vrt bude siguran, zaštićen i dostojanstven prostor.

Nadležne institucije pozvali su da poduzmu konkretne mjere kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja i riješio, kako navode, dugogodišnji pravni i sigurnosni problem koji Muzej ne može riješiti bez djelovanja drugih institucija.

Iz Zemaljskog muzeja BiH poručuju da ta institucija pripada svim građanima Bosne i Hercegovine te da njen prostor treba ostati mjesto nauke, kulture, znanja i zajedničkog nasljeđa, a ne prostor za političke i nacionalno-vjerske provokacije.

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