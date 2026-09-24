Zavod za javno zdravstvo FBiH i TİKA razgovarali o digitalizaciji zdravstva

Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Turske agencije za saradnju i koordinaciju TİKA razgovarali su o mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti javnog zdravstva, s posebnim naglaskom na digitalizaciju i razvoj savremenih informacionih sistema.

Delegaciju TİKA-e predvodio je koordinator Ureda za koordinaciju programa u Sarajevu Gökhan Umut, a sastanku je prisustvovao i Abdurrahman Kutub, osnivač i izvršni direktor KİNDİ Platforme.

U fokusu razgovora bilo je unapređenje prikupljanja, obrade i korištenja zdravstvenih podataka, kao i razvoj digitalnih alata koji bi zdravstvenim institucijama mogli omogućiti kvalitetnije planiranje i donošenje odluka.

Uime Zavoda sastanku su prisustvovali direktor Siniša Skočibušić i voditeljica Službe za biostatistiku i informatiku Šeila Cilović-Lagarija.

Skočibušić je predstavio ulogu Zavoda u zdravstvenom sistemu Federacije BiH i njegove ključne aktivnosti, naglašavajući važnost pouzdanih zdravstvenih podataka, jačanja institucionalnih kapaciteta i nastavka procesa digitalizacije javnog zdravstva.

Razgovarano je i o potrebama Zavoda te mogućnostima pokretanja zajedničkih aktivnosti, posebno u oblasti zdravstveno-informacionih sistema.

Posebna pažnja posvećena je unapređenju digitalnih kapaciteta Zavoda i razvoju rješenja koja bi omogućila efikasnije korištenje zdravstvenih podataka za praćenje javnozdravstvenih pokazatelja, planiranje aktivnosti i donošenje odluka zasnovanih na dostupnim podacima.

Predstavnici TİKA-e i Zavoda razmatrali su i mogućnosti razvoja konkretnih projekata koji bi mogli doprinijeti modernizaciji Zavoda i digitalnoj transformaciji javnog zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Iz Zavoda podsjećaju da TİKA putem Ureda za koordinaciju programa u Sarajevu djeluje u Bosni i Hercegovini od 1995. godine. Agencija je tokom tog perioda realizirala projekte u socijalnom, ekonomskom, kulturnom, zdravstvenom i obrazovnom sektoru, a prema podacima TİKA-e, u Bosni i Hercegovini do sada je provedeno više od hiljadu projekata.