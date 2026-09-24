Preminule dvije osobe teško povrijeđene u požaru u Domu Ahmedić

Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u Domu za starije osobe „Ahmedić“ u Puračiću kod Lukavca preminule su, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona za RTV Slon.

“Tužilac je izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi bili utvrđeni tačni uzroci smrti.“ kazali su iz Kantonalnog tužilaštva.

Podsjećamo, požar je izbio u noći sa 16. na 17. septembar u objektu za smještaj i njegu starijih osoba na području Puračića. Dvije osobe tada su zadobile teške povrede i nakon zbrinjavanja hospitalizirane su u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Jedan od povrijeđenih, O. H., rođen 1948. godine, zadobio je teške opekotine i inhalatorne povrede, zbog čega je bio intubiran i priključen na mehaničku ventilaciju. Drugi pacijent, M. O., zadobio je opekotine lica i tijela. Iz UKC-a Tuzla ranije je saopćeno da je zdravstveno stanje obojice bilo teško.

Nakon požara obavljen je uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva TK. Uviđaj su proveli istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, uz inspektore protivpožarne zaštite, vještaka zaštite na radu i vještaka elektro struke.

Po nalogu tužioca tada je uhapšen vlasnik Edin Ahmedić rođen 1968. godine iz Tuzle, odgovorna osoba ustanove u kojoj je izbio požar. Nakon kriminalističke obrade predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zajedno sa izvještajem i prikupljenim dokazima.

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