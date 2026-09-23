Uhapšen službenik policije E.S. iz Banovića

Policija je uhapsila E.S. pripadnika UP MUP-a TK zbog sumnje da je počinio krivična djela primanje dara i drugih oblika koristi te zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Nakon kriminalističke obrade, E.S. će u zakonskom roku, uz izvještaj, biti predat u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Kako je saopćeno, osumnjičen je za krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380. Krivičnog zakona Federacije BiH, u sticaju sa krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. istog zakona.