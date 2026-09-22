Svađa zbog ležaljke završila kobno: Jedan penzioner preminuo

Svađa zbog ležaljke na jednoj od najpoznatijih plaža u grčkom ljetovalištu Vouliagmeni, nedaleko od Atine, završila je tragično nakon što je 82-godišnji muškarac preminuo poslije sukoba s drugim kupačem.

Incident se dogodio na plaži Akti Vouliagmenis, gdje je 82-godišnjak stigao sa suprugom. Prema navodima grčkih medija, nedugo potom na isto mjesto došao je 76-godišnji muškarac u društvu 21-godišnje djevojke, nakon čega je izbila svađa zbog ležaljke.

Verbalna rasprava ubrzo je prerasla u fizički sukob, a svjedoci su opisali veoma haotične scene na plaži. Tokom incidenta 82-godišnjaku je pozlilo i srušio se.

Spasioci i medicinsko osoblje pokušali su ga reanimirati, a korišten je i defibrilator. Muškarac je potom prevezen u bolnicu Asklepieio u Vouli, gdje je preminuo. Prema informacijama grčkih medija, tokom incidenta doživio je srčani zastoj.

Istraga nakon svađe zbog ležaljke

Policija je nakon događaja privela 76-godišnjaka, protiv kojeg je pokrenut postupak zbog sumnje na nanošenje tjelesne povrede sa smrtnom posljedicom. Postupkom je obuhvaćena i 21-godišnjakinja koja je bila u njegovom društvu.

Međutim, okolnosti sukoba još nisu u potpunosti razjašnjene. Postoje različite izjave svjedoka o tome ko je započeo fizički obračun, dok odbrana 76-godišnjaka tvrdi da on nije udario preminulog muškarca.

Prema jednom od svjedočenja, svađa zbog ležaljke počela je nakon neslaganja oko ranije zauzetih mjesta na plaži, a u sukob se potom uključilo više osoba. Svjedoci su naveli da su se vika i galama čule i iz drugih dijelova plaže.

Grčke vlasti nastavljaju istragu kako bi utvrdile tačan slijed događaja, dok se očekuju i rezultati medicinskog vještačenja koji bi trebali pokazati da li je smrt 82-godišnjaka bila direktno povezana s fizičkim sukobom ili je nastupila usljed zdravstvenog događaja tokom incidenta.