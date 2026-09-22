Pečenje praseta u Zemaljskom muzeju BiH dobilo je i svoj policijski epilog, nakon što je jednoj osobi izdat prekršajni nalog u iznosu od 200 KM.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo izašli su na teren nakon što su u javnosti objavljene fotografije osoba koje su u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine pekle prase na ražnju.

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Osobi inicijala J. V. izdat je prekršajni nalog od 200 KM na osnovu Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira Općine Centar Sarajevo. Informaciju je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica.

Inspekcije se proglasile nenadležnim

Iz Uprave Zemaljskog muzeja BiH nakon događaja zatražili su reakciju nadležnih institucija i sankcionisanje odgovornih. Međutim, prema objavljenim informacijama, inspekcijski organi kojima je slučaj prijavljen izjasnili su se da nisu nadležni za postupanje, dok je policija utvrdila osnov za izdavanje prekršajnog naloga.

Fotografije pečenja praseta u Zemaljskom muzeju izazvale su brojne reakcije nakon što su dospjele u javnost. Iz Muzeja su potom pojasnili da je riječ o znatno širem i dugogodišnjem problemu.

Prema navodima Uprave Zemaljskog muzeja, u objektu i dalje živi porodica nekadašnjeg domara s kojom ova institucija vodi više pravnih sporova. Iz Muzeja tvrde da porodica, osim stambenog prostora, koristi i dio Botaničkog vrta, zbog čega su tokom godina imali probleme sa zaposlenicima, posjetiocima i izvođačima radova.

Uprava je nakon posljednjeg događaja ponovo pozvala nadležne institucije da pronađu trajno rješenje za ovaj višegodišnji problem.