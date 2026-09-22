UKC Tuzla obilježio Svjetski dan Alzheimerove bolesti: Rano prepoznavanje može napraviti veliku razliku

Nedžida Sprečaković
Svjetski dan Alzheimerove bolesti
Svjetski dan Alzheimerove bolesti/ Ilustracija

Svjetski dan Alzheimerove bolesti obilježen je 21. septembra, a UKC Tuzla i ove godine pridružio se globalnoj kampanji usmjerenoj na rano prepoznavanje simptoma, dijagnostiku, liječenje i veću podršku oboljelima i njihovim porodicama.

Alzheimerova bolest predstavlja ozbiljan medicinski, ali i socijalni i ekonomski problem. Iz UKC-a Tuzla navode da od ove bolesti u svijetu boluje više od 50 miliona ljudi, a najčešće pogađa stariju populaciju kod koje dolazi do postepenog slabljenja intelektualnih i kognitivnih sposobnosti.

Doc. dr. Denisa Salihović, specijalista neurologije, upozorava da Alzheimerova bolest nije samo gubitak pamćenja, već stanje koje mijenja svakodnevni život oboljele osobe, ali i njene porodice.

Kako je istakla, iza zaboravljenog imena, pitanja ili sjećanja nalazi se čovjek i porodica koja zajedno s njim prolazi kroz bolest, zbog čega su razumijevanje, manja stigma i veća podrška izuzetno važni. Pravovremeno prepoznavanje i postavljanje dijagnoze mogu napraviti značajnu razliku.

Svjetski dan Alzheimerove bolesti podsjetio na prve simptome

Simptomi se uglavnom razvijaju postepeno, zbog čega ni oboljeli ni članovi porodice često ne mogu precizno odrediti kada su počeli prvi problemi.

U početku osoba može zaboravljati svakodnevne stvari, dogovore i obaveze, a kasnije i važne činjenice iz vlastitog života. Poseban problem predstavlja otežano pamćenje novih informacija. Kako bolest napreduje, može doći do zaboravljanja imena bliskih osoba, poteškoća sa snalaženjem u prostoru i pronalaženjem odgovarajućih riječi tokom razgovora.

U uznapredovaloj fazi Alzheimerove bolesti javljaju se znatno ozbiljniji problemi, među kojima su poteškoće s gutanjem i kretanjem, a oboljeloj osobi tada je potrebna stalna pomoć i njega.

Iz UKC-a Tuzla naglašavaju da je precizna dijagnoza važna kako bi se odredilo odgovarajuće liječenje, porodici pružile informacije o daljem toku bolesti i organizovala adekvatna njega pacijenta.

Liječenje Alzheimerove bolesti je složeno, a određeni lijekovi mogu pomoći u ublažavanju kognitivnih poteškoća kod pacijenata s blagim i umjerenim stadijem bolesti. Oboljeli u kasnijim fazama uglavnom nisu u mogućnosti živjeti samostalno i potrebna im je pomoć porodice, profesionalnih službi ili odgovarajućih ustanova.

Obilježavanjem Svjetskog dana Alzheimerove bolesti iz UKC-a Tuzla ponovo su skrenuli pažnju i na položaj porodica koje svakodnevno brinu o oboljelima, kao i na potrebu ranog prepoznavanja promjena koje mogu ukazivati na razvoj bolesti.

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