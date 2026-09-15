UKC Tuzla zapošljava doktora specijalistu na neodređeno vrijeme

Ali Huremović
UKC Tuzla

UKC Tuzla zapošljava doktora medicine, specijalistu za Kliniku za invazivnu kardiologiju, a radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla raspisala je javni oglas za prijem jednog doktora medicine, specijaliste, koji će biti angažovan na Odjeljenju za endovaskularnu angiologiju.

Za izabranog kandidata predviđen je probni rad u trajanju od tri mjeseca.

UKC Tuzla zapošljava uz pisano testiranje kandidata

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Uz prijavu je potrebno dostaviti traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.Nakon pregleda pristiglih prijava, kandidati koji budu ispunjavali propisane uslove pristupit će pisanom testiranju.

Oni koji na pisanom ispitu ostvare manje od 70 posto od ukupnog broja bodova neće moći nastaviti proceduru prijema u radni odnos. Iz UKC-a Tuzla navode i da će kandidat koji bude izabran morati, najkasnije u roku od osam dana od pravosnažnosti odluke o prijemu, dostaviti ljekarsko uvjerenje kojim potvrđuje zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za obavljanje poslova tog radnog mjesta.

Detaljni uslovi konkursa, potrebna dokumentacija i način prijavljivanja dostupni su na javnom oglasu UKC-a Tuzla.

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