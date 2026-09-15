Odbojkaški savez BiH o skandalu u Zavidovićima: Ovakvo skrnavljenje odbojke nikada nije viđeno

Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine oglasio se nakon dešavanja na turniru „Zavidovići Open 2026“, poručivši da scene kakve su zabilježene tokom utakmice između ORT Novo Sarajevo i BL Volley do sada nisu viđene na odbojkaškim terenima u BiH.

Iz Saveza su naveli da su događaji sa turnira proteklog vikenda izazvali veliko interesovanje javnosti, ali u izrazito negativnom kontekstu.

Naglasili su da Odbojkaški savez BiH nije učestvovao u organizaciji turnira, niti je bio upoznat sa, kako navode, unaprijed osmišljenim scenarijem koji je izveden tokom utakmice.

„Skrnavljenje odbojke kao na turniru u Zavidovićima nikad do sada nije viđeno na odbojkaškim terenima širom Bosne i Hercegovine“, poručili su iz Saveza, uz ocjenu da su događaji u suprotnosti sa sportskim načelima i moralnim vrijednostima.

Savez traži odgovore na niz pitanja

Odbojkaški savez BiH postavio je više pitanja organizatorima i drugim nadležnim institucijama.

Između ostalog, traže odgovor na to da li je organizator znao o kakvom je projektu riječ, na osnovu koje dokumentacije je međunarodni projekat odobren i zbog čega od državnog saveza nije zatraženo odobrenje za organizaciju i delegiranje zvaničnih lica.

Pitanja su upućena i Odbojkaškom savezu Federacije BiH, s obzirom na to da su pojedine osobe na turniru, prema navodima OSBiH, bile u njihovoj opremi.

Savez traži i pojašnjenje da li su među zvaničnicima turnira bili strani državljani, ko im je omogućio učešće u ulozi sudija ili delegata te da li su osobe koje su sudile uopće bile licencirane odbojkaške sudije.

Poseban dio pitanja odnosi se na učesnice turnira, među kojima je bilo i maloljetnih djevojaka. Iz Saveza pitaju da li su klubovi bili upoznati sa scenarijem, jesu li roditelji dali saglasnost za snimanje maloljetnica te kako je turnir mogao biti organizovan kao svojevrsno istraživanje bez prethodnog informisanja klubova.

Od nadležnih se traži i odgovor na pitanje da li je lokalna vlast, koja je finansirala projekat, bila upoznata sa njegovim sadržajem.

Iz OSBiH navode da javnost zaslužuje odgovore, posebno zbog tvrdnji da su prekršeni akti Odbojkaškog saveza BiH, Evropske odbojkaške konfederacije i Svjetske odbojkaške federacije.

Šta se dogodilo na turniru u Zavidovićima?

Turnir „Zavidovići Open 2026“ dospio je u centar pažnje nakon utakmice BL Volleyja i ORT Novo Sarajevo, tokom koje su se na terenu i oko njega odvijale neuobičajene scene.

Prema tvrdnjama predstavnika banjalučkog kluba, utakmica je uključivala režirane situacije poput pada osobe predstavljene kao sudija sa sudijske stolice, simuliranja povrede i krvi, korištenja perja i vode, neobičnog ponašanja te skidanja pred igračicama i publikom.

U BL Volleyju tvrde da igračice i predstavnici klubova nisu unaprijed znali da će biti dio takvog scenarija, kao i da je među odbojkašicama bilo maloljetnica.

Predsjednik UOK Banjaluka Volej Draško Madžar ranije je kazao da su pojedine igračice nakon događaja bile uplašene i pod velikim stresom, a da su neke, prema njegovim tvrdnjama, imale i napade panike.

On je naveo da su predstavnici BL Volleyja i ORT-a događaj prijavili policiji u Zavidovićima te da razmatraju i druge pravne korake.

Jedan od organizatora turnira, Armin Mujkić, ranije je izjavio da je znao da je planiran određeni performans u saradnji sa grupom iz Norveške, ali da nije bio upoznat s njegovim stvarnim sadržajem.

Prema njegovim riječima, saradnja je predstavljena kao projekat koji uključuje snimanje prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine, razmjenu sudija i određeni zabavni sadržaj. Naveo je da je tek tokom utakmice postalo jasno da osobe predstavljene kao sudije nemaju odgovarajuće odbojkaško znanje.

Mujkić je također najavio mogućnost sudskog postupka, tvrdeći da su događaji na turniru narušili i njegov ugled.