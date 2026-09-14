Poskupljuje piletina, evo koliko će koštati

Poskupljuje piletina, upozoravaju domaći peradari, a prema trenutnim procjenama cijene bi naredne godine mogle biti više između 10 i 15 posto.

Peradarska industrija u Bosni i Hercegovini već mjesecima se suočava s nizom problema, od pada izvoza i povećanih zaliha do posljedica suše i rasta troškova stočne hrane.

U prvih sedam mjeseci ove godine iz BiH je izvezeno piletine u vrijednosti od oko 16,5 miliona KM, dok je istovremeno uvezeno mesa vrijednog gotovo 23 miliona KM. Vrijednost izvoza bila je za oko 5,5 miliona KM manja nego u istom periodu prošle godine.

Poskupljuje piletina zbog rasta troškova proizvodnje

Na rezultate domaće peradarske industrije značajno je uticala četveromjesečna obustava izvoza na tržište Evropske unije, uvedena nakon pojave ptičje gripe u martu na farmi u Petrovu, gdje je eutanazirano više od 60.000 koka.

Zbog ograničenog plasmana domaće klaonice suočile su se s velikim zalihama, a prema podacima iz ovog sektora, na lagerima se trenutno nalazi oko 5.000 tona smrznutog mesa.

Takve količine proizvođačima stvaraju dodatne troškove skladištenja i zamrzavanja.

Situaciju su tokom ljeta dodatno otežale visoke temperature i suša, koje su dovele i do povećanog uginuća peradi. Proizvođači zbog toga ulažu u dodatnu opremu kako bi održali postojeći nivo proizvodnje.

Piletina bi mogla poskupjeti od 10 do 15 posto

Veće promjene cijena do kraja ove godine zasad se ne očekuju, ali proizvođači upozoravaju da bi naredna godina mogla donijeti novo poskupljenje.

Rast cijena stočne hrane, posebno zbog posljedica suše, mogao bi dovesti do povećanja maloprodajnih cijena piletine između 10 i 15 posto.

To znači da bi proizvod koji sada košta 10 KM, u slučaju rasta od 10 posto, mogao koštati oko 11 KM, dok bi uz poskupljenje od 15 posto cijena mogla dostići približno 11,50 KM. Konačna cijena zavisit će od vrste proizvoda, proizvođača i trgovca.

Domaće proizvođače dodatno opterećuje i neriješeno pitanje nadoknade štete, zbog čega upozoravaju da bi održavanje sadašnjeg nivoa proizvodnje moglo postati sve zahtjevnije.

Ako se sadašnji trendovi nastave, piletina bi naredne godine mogla dodatno poskupjeti, što bi se direktno odrazilo i na kućne budžete građana, s obzirom na to da je riječ o jednoj od najčešće korištenih vrsta mesa u domaćinstvima.