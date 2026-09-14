UEFA: Domaće utakmice ne smiju se preklapati s evropskim takmičenjima

Adin Jusufović
UEFA
UEFA

UEFA je uoči izrade kalendara za sezonu 2027/28 upozorila nacionalne nogometne saveze da utakmice domaćih prvenstava i kupova ne bi trebale biti igrane u terminima u kojima se održavaju susreti evropskih klupskih takmičenja.

Prema pisanju španskog lista Mundo Deportivo, UEFA je ove sedmice svim članicama uputila cirkularno pismo sa potvrđenim terminima utakmica Lige prvaka, Evropske lige i Konferencijske lige, uz jasno upozorenje da domaći rasporedi moraju biti usklađeni s evropskim takmičenjima.

U dopisu se navodi da utakmice domaćih takmičenja ne bi trebale biti igrane u istim terminima kao susreti pod okriljem UEFA-e, osim u izuzetnim okolnostima.

UEFA želi zaštititi interes navijača i televizijskih kuća

Iz evropske kuće nogometa pojašnjavaju da se ovakvim pravilom želi zaštititi značaj svih takmičenja, ali i interes navijača i televizijskih kuća.

Cilj je izbjeći situacije u kojima bi se pažnja publike dijelila između domaćih i evropskih utakmica koje se igraju istovremeno.

UEFA je ipak ostavila mogućnost izuzetaka u slučajevima kada preklapanje termina nije moguće izbjeći.

U takvim situacijama nacionalni savez ili organizator domaćeg takmičenja morat će unaprijed kontaktirati UEFA-u i dostaviti obrazloženje zbog kojeg je potrebno odstupiti od pravila.

Time će nacionalni savezi prilikom izrade kalendara za sezonu 2027/28 morati dodatno voditi računa o terminima Lige prvaka, Evropske lige i Konferencijske lige.

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