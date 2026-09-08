Bh. dijaspora traži od UEFA-e strožije sankcije Borcu i Crvenoj zvezdi

Inicijativa „Svijet za Bosnu“, koja okuplja udruženja građana Bosne i Hercegovine iz dijaspore u 15 evropskih zemalja, ponovo se obratila UEFA-i zbog slučajeva veličanja Ratka Mladića na fudbalskim stadionima, tražeći preispitivanje kazni izrečenih FK Borac Banja Luka i FK Crvena zvezda.

Udruženja smatraju da dosadašnje sankcije nisu bile dovoljno efikasne, posebno imajući u vidu ponavljanje sličnih incidenata. U pismu upućenom UEFA-inom tijelu za kontrolu, etiku i disciplinske postupke navode da su ranije prijave podnijeli i Udruženje žrtava i svjedoka genocida te Udruženje „Majke enklave Srebrenica i Žepa“.

Traže preispitivanje kazni

UEFA je 4. septembra kaznila Borac i Crvenu zvezdu zbog ranijih incidenata, ali potpisnici novog obraćanja smatraju da su izrečene mjere neproporcionalne težini i učestalosti prekršaja.

Posebno su ukazali na pojavljivanje poruke „Pravac Potočari“, uz isticanje lika Ratka Mladića, što udruženja tumače kao posebno uznemirujuću poruku zbog simbolike Potočara i genocida u Srebrenici.

Iz inicijative navode da se od UEFA-e ne traže samo strožije mjere prema klubovima, već i razmatranje šire odgovornosti fudbalskih saveza i institucija kada se na stadionima ponavljaju sadržaji kojima se veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci.

U pismu pomenuti i događaji nakon Mladićeve smrti

U pismu su se osvrnuli i na događaje nakon smrti Ratka Mladića, uključujući način na koji je njegovo tijelo dopremljeno u Srbiju, komemorativne skupove i javne poruke podrške koje su se pojavile u danima prije sahrane.

Podsjećaju i da UEFA-in disciplinski pravilnik omogućava sankcionisanje klubova i saveza zbog političkih, ideoloških, uvredljivih i drugih poruka koje nisu primjerene sportskim događajima, bez obzira na to da li klub tvrdi da je direktno odgovoran za njihovo pojavljivanje.

U obraćanju je pomenuta i odluka evropske komesarke za proširenje Marte Kos da početkom septembra otkaže planiranu posjetu Beogradu zbog veličanja Mladića, kao i Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz maja 2024. godine kojom se osuđuju poricanje genocida u Srebrenici i veličanje osoba osuđenih za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid.

Traže i moguće sankcije prema Fudbalskom savezu Srbije

Od UEFA-e se traži da ponovo razmotri kazne izrečene Borcu i Crvenoj zvezdi, ali i da ispita jesu li klubovi i savezi poduzeli dovoljno mjera kako bi spriječili slične incidente.

Također se traži razmatranje mogućih sankcija prema Fudbalskom savezu Srbije i reprezentaciji Srbije.

Udruženja iz dijaspore predložila su i razgovor na nivou nacionalnih saveza članica UEFA-e te uvođenje jasnijih preventivnih mjera protiv negiranja genocida i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca na stadionima.

Pismo su potpisali predstavnici udruženja iz Austrije, Belgije, Danske, Engleske, Finske, Francuske, Hrvatske, Italije, Luksemburga, Njemačke, Nizozemske, Norveške, Slovenije, Švedske i Švicarske, uz podršku organizacija iz Australije, Kanade, Bosne i Hercegovine i Svjetskog saveza bh. dijaspore.

Ranije prijave zbog veličanja Ratka Mladića

Memorijalni centar Srebrenica ranije je također uputio prijave zbog veličanja Ratka Mladića i poruke „Pravac Potočari“, uključujući prijavu protiv Crvene zvezde nakon utakmice protiv Viktorije Plzen.

Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, pravosnažno je 2021. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i druge ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.