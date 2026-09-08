Oružane snage BiH pomažu u gašenju požara u pet gradova i općina

Helikopteri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavili su aktivnosti na gašenju požara na područjima Bihaća i Drvara, gdje djeluju iz zraka, dok su pripadnici OS BiH angažovani i na terenu.

Osim na ovim područjima, pripadnici Oružanih snaga BiH angažovani su i na požarištima u Nevesinju, Trebinju i Mrkonjić Gradu, gdje pružaju podršku civilnim strukturama u borbi protiv požara.

Iz Ministarstva odbrane BiH navode da se sve aktivnosti provode u skladu sa propisanim sigurnosnim procedurama, raspoloživim kapacitetima i pravilima angažovanja.

Ministarstvo odbrane BiH i Oružane snage BiH poručili su da će nastaviti pružati podršku građanima i nadležnim civilnim institucijama u područjima pogođenim požarima.