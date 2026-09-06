Helikopteri Oružanih snaga BiH gasili požare u 17 gradova i općina

Helikopteri Oružanih snaga BiH od 30. maja ove godine bili su angažovani na gašenju požara na području 17 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, saopćila je Federalna uprava civilne zaštite.

Iz FUCZ-a su zahvalili Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH na saradnji i angažmanu tokom ovogodišnje požarne sezone, koja je na brojnim područjima bila obilježena visokim temperaturama, dugotrajnim sušnim periodima, vjetrom i požarima na teško pristupačnom terenu.

Posebno su izdvojeni helikopterski kapaciteti Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane OS BiH, čije su posade djelovale na požarištima do kojih vatrogasne i druge službe sa zemlje često nisu mogle doći.

Helikopteri Oružanih snaga BiH djelovali na najtežim požarištima

Helikopterske posade bile su angažovane na najugroženijim lokacijama, gdje je postojala opasnost da se vatra proširi prema naseljenim područjima, infrastrukturi i šumskim kompleksima.

Podršku nisu pružale samo posade u zraku. Pripadnici Oružanih snaga BiH bili su angažovani i na terenu zajedno sa civilnom zaštitom, vatrogascima i drugim službama, posebno na područjima gdje postojeći kapaciteti nisu bili dovoljni zbog velikih površina zahvaćenih vatrom.

Prema podacima FUCZ-a, helikopteri Oružanih snaga BiH intenzivno su korišteni tokom augusta, kada je požarna sezona dostigla vrhunac, a istovremeno je bilo aktivno više požarišta širom zemlje.

Iz Federalne uprave civilne zaštite navode da je ovogodišnja sezona pokazala značaj koordinacije civilnih službi, vatrogasaca, Oružanih snaga i drugih institucija u situacijama kada požari ugrožavaju ljude, imovinu i velike šumske površine.

Saradnja FUCZ-a sa Ministarstvom odbrane i Oružanim snagama BiH bit će nastavljena i u narednom periodu, posebno u segmentu zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.