Više požara na području TK: U Kladnju vatra i dalje nije ugašena

Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona tokom 3. septembra imale su više intervencija na gašenju požara, među kojima su bili požari vozila, stana, šume, niskog rastinja i divlje deponije. Svi požari su lokalizirani i ugašeni, osim požara na području Kladnja koji je i dalje aktivan.

Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica intervenisala je u naselju Ritašići, gdje je došlo do požara na putničkom motornom vozilu. U intervenciji su učestvovala dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom, a požar je uspješno lokaliziran i ugašen.

Na području Lukavca vatrogasci su gasili požar na divljoj deponiji smeća u naselju Svatovac, MZ Poljice. Požar je također lokaliziran i ugašen.

PVJ Tuzla imala je dvije intervencije. U naselju Tušanj gorio je stan u stambenoj zgradi, dok je na području MZ Husino izbio požar šume i niskog rastinja na većoj površini. Oba požara su stavljena pod kontrolu i ugašena.

Vatrogasci u Kalesiji intervenisali su na području MZ Sarači, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini. Požar je lokaliziran i ugašen.

Situacija je složenija na području općine Kladanj. Prema izvještaju Službe civilne zaštite Kladanj, požar na lokalitetu Svojčica, koji je proteklih dana gorio unutar minskog polja, proširio se izvan njegovih granica.

Na kontroli i gašenju požara do sada su bili angažovani radnici Šuma Tuzlanskog kantona, a od 4. septembra akciji gašenja priključuju se i pripadnici DVD-a Kladanj.

Požar na lokalitetu Svojčica trenutno je pod kontrolom, ali još uvijek nije u potpunosti ugašen.