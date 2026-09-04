Dom penzionera Tuzla mora što prije otkloniti utvrđene nedostatke kako bi se stekli uslovi za nastavak zakonitog rada, dok istovremeno mora biti osigurana kontinuirana briga o više od 100 korisnika ove ustanove, jedan je od ključnih zaključaka koje je usvojilo Gradsko vijeće Tuzla.

Vijeće je razmatralo situaciju nakon što je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona 17. augusta donijela rješenje kojim je JU „Dom penzionera“ Tuzla privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti socijalne zaštite do ispunjavanja propisanih uslova. Žalba na ovo rješenje ne odgađa njegovo izvršenje.

Od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK zatraženo je da prioritetno odluči o žalbi koju je Dom penzionera podnio 24. augusta te da prilikom odlučivanja razmotri zakonske mogućnosti da ustanovi budu ostavljeni konkretni i realno ostvarivi rokovi za otklanjanje nedostataka.

Vijeće smatra da rokovi moraju zavisiti od prirode svakog problema, posebno kada je riječ o nabavci i ugradnji liftova, građevinskim i tehničkim radovima, javnim nabavkama i pribavljanju potrebne dokumentacije. Aktivnosti na nabavci i ugradnji liftova već su pokrenute.

Dom penzionera Tuzla mora osigurati kontinuiranu brigu o korisnicima

Poseban dio zaključaka odnosi se na ljude koji trenutno borave u ovoj ustanovi. Gradsko vijeće naglašava da je riječ o više od 100 korisnika kojima je svakodnevno potrebno osigurati smještaj, ishranu, njegu, lijekove, terapiju, zdravstvenu zaštitu i druge usluge.

Od kantonalnog Ministarstva i inspekcije zatraženo je jasno pisano izjašnjenje o tome kako će se prema postojećim korisnicima postupati tokom trajanja privremene zabrane rada.

Ukoliko nadležni organi smatraju da rješenje inspekcije podrazumijeva izmještanje korisnika, Gradsko vijeće traži da prije toga bude pripremljen konkretan i provediv plan njihovog zbrinjavanja.

Takav plan mora sadržavati informacije o ustanovama koje imaju slobodne kapacitete, načinu transporta korisnika, nastavku terapije i zdravstvene njege, ishrani, troškovima te institucijama koje bi bile odgovorne za njihovo zbrinjavanje.

Stav Gradskog vijeća je da nijedno rješenje ne može dovesti do toga da više od 100 korisnika ostane bez odgovarajućeg smještaja, njege i zaštite.

Grad Tuzla će, kao osnivač ustanove, u okviru zakonskih i budžetskih mogućnosti nastaviti pružati finansijsku, tehničku, administrativnu i organizacionu podršku kako bi propisani uslovi bili ispunjeni što prije.

Od nadležnih gradskih službi i uprave Doma traži se i da pripreme detaljan pregled svih nedostataka, odnosno podatke o tome šta je već riješeno, šta je trenutno u postupku, koji se problemi mogu otkloniti odmah, a za koje su potrebni složeniji tehnički, administrativni ili investicioni zahvati.

Nedostaci koji se mogu riješiti u kratkom roku, prema zaključcima Vijeća, ne bi trebali čekati završetak većih infrastrukturnih projekata. Nabavka i ugradnja liftova, kao i drugi radovi neposredno povezani s ispunjavanjem uslova za rad, tretirat će se kao prioritet.

Od inspekcije je zatraženo da, nakon prijave o otklanjanju pojedinačnog nedostatka, bez nepotrebnog čekanja obavi kontrolni pregled kako bi se što prije moglo utvrditi da li je određeni uslov ispunjen.

Traže izmjenu pravila o maksimalno 100 korisnika

Jedan od značajnijih zaključaka odnosi se i na važeći Pravilnik kojim je propisano da u jednom objektu ne može biti smješteno više od 100 korisnika.

Gradsko vijeće uputilo je inicijativu Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK za izmjene ovog propisa.

Dom penzionera Tuzla raspolaže objektom sa više od 10.000 kvadratnih metara korisne površine, devet spratova i 147 soba, zbog čega je predloženo da se kapacitet ustanova socijalne zaštite ne određuje isključivo prema apsolutnom broju korisnika.

Vijeće smatra da bi trebalo razmotriti kriterije poput raspoložive površine po korisniku, projektovanog kapaciteta objekta, strukture korisnika, broja zaposlenih, pristupačnosti, kao i sanitarnih, zdravstvenih, protivpožarnih, tehničkih i sigurnosnih uslova.

Od resornog kantonalnog Ministarstva zatraženo je i stručno obrazloženje na osnovu kojih analiza i kriterija je određena granica od 100 korisnika u jednom objektu, kao i odgovor na pitanje zbog čega se odgovarajući standard usluge ne bi mogao osigurati primjenom proporcionalnih prostornih, kadrovskih i sigurnosnih kriterija.

Gradsko vijeće traži i hitan zajednički sastanak predstavnika resornog Ministarstva, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Grada Tuzla i Doma penzionera, na kojem bi trebalo utvrditi konkretne mjere i rokove za otklanjanje svih preostalih nedostataka.

JU „Dom penzionera“ Tuzla istovremeno je zadužena da nastavi rješavati organizacione, kadrovske, tehničke i administrativne probleme te da Gradskom vijeću dostavlja podatke o poduzetim mjerama, trenutnom stanju i rokovima za završetak aktivnosti.

Za eventualni nedostatak potrebnog kadra trebalo bi pripremiti i održiv model finansiranja, kroz budžetsku podršku Grada, povećanje vlastitih prihoda ustanove ili kombinaciju tih mogućnosti.