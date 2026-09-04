Stomatolog tužio oca preminule Džejle Drapić

Stomatolog Haris Mekić, u čijoj se ordinaciji liječila Džejla Drapić koja je preminula u oktobru 2024. godine, podnio je krivičnu prijavu protiv njenog oca Muamera Drapića zbog, kako navodi, psihičkog nasilja.

Mekić u prijavi tvrdi da je duže vrijeme izložen javnim uvredama, prijetnjama i pritiscima putem društvenih mreža, koji, prema njegovim navodima, dolaze od članova porodice preminule djevojke, ali i drugih osoba okupljenih u Facebook grupi „Pravda za Džejlu“.

Stomatolog navodi da Muamer Drapić kontinuirano objavljuje sadržaje usmjerene protiv njega, što, kako smatra, predstavlja zlostavljanje kojim se narušavaju njegovo dostojanstvo i psihički integritet.

Advokat Hajrudin Mekić istakao je da Drapić njegovog klijenta u javnosti označava kao ubicu. Prema njegovim riječima, takve optužbe posebno su došle do izražaja tokom nedavno održanih protesta, čime je, kako tvrdi, prekršena pretpostavka nevinosti jer protiv stomatologa ne postoji pravosnažna presuda.

Mekić od Muamera Drapića potražuje 5.100 KM na ime odštete.

Džejla Drapić preminula je u oktobru 2024. godine nakon komplikacija koje su uslijedile poslije stomatološke intervencije. Njen otac ranije je tvrdio da je do pogoršanja zdravstvenog stanja njegove kćerke došlo nakon neadekvatnog liječenja.

Muamer Drapić je, komentarišući krivičnu prijavu, odbacio navode stomatologa. Kazao je da je njegova kćerka ordinaciju posjećivala više puta, što, kako navodi, može dokazati računima iz stomatološke ordinacije i parkinga.

Drapić je također ustvrdio da je ranije putem društvenih mreža demantovao tvrdnje da je Džejla ordinaciju posjetila samo jednom. Dodao je da je Mekić u krivičnoj prijavi koristio i fotografije njegove kćerke koje je on ranije objavljivao na društvenim mrežama.