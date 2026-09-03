Pucnjava u Sarajevu: Teško ranjen 23-godišnjak, policija traga za napadačem

Jasmina Ibrahimović
Crna Hronika, policija, ubistvo, usmrtio, višegrad

U sarajevskom naselju Čengić Vila kasno sinoć došlo je do pucnjave u kojoj je teško povrijeđen 23-godišnji mladić, dok policija traga za osobom koja je upotrijebila vatreno oružje.

Policija je u 23:55 sati obaviještena da je u Paromlinskoj ulici, na području općine Novo Sarajevo, došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Tom prilikom teško je povrijeđen 23-godišnji A. Č. iz Sarajeva.

Ljekarska pomoć pružena mu je na Klinici urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, gdje je zbog težine povreda zadržan na daljnjem liječenju.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opće opasnosti.

Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti, kao i na identifikaciji i pronalasku napadača.

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