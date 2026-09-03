Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs za smještaj 410 studenata u studentske domove

Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra za akademsku 2026/2027. godinu, a na raspolaganju je ukupno 410 mjesta. Od tog broja, 405 mjesta namijenjeno je studentima državljanima Bosne i Hercegovine, a pet stranim državljanima.

Pravo na smještaj i ishranu imaju redovni studenti fakulteta i Akademije Univerziteta u Tuzli koji su prvi put upisali prvu ili narednu godinu studija te čije je prebivalište ili boravište udaljeno više od 15 kilometara od Tuzle.

Uz prijavu je potrebno dostaviti uvjerenje o statusu redovnog studenta, CIPS prijavu prebivališta, podatke o prosječnoj ocjeni, kućnu listu te dokumentaciju o prihodima članova porodičnog domaćinstva. Prednost pri smještaju, pod propisanim uslovima, imaju studenti iz boračkih kategorija koji su to pravo ostvarili na području Tuzlanskog kantona.

Konkurs je objavljen 3. septembra, a prijave se podnose u roku od 15 dana od objavljivanja, lično ili poštom na adresu Studentskog centra Univerziteta u Tuzli, Ulica Muhameda Hevaija Uskufija 7.

Prijedlog rang-liste bit će objavljen 25. septembra, dok je objava konačne rang-liste planirana za 30. septembar. Studenti koji ostvare pravo na smještaj dom će koristiti od 1. oktobra do 15. jula naredne godine.