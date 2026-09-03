BiH pred toplotnim valom: Temperature do 38°C, od srijede stižu pljuskovi i osvježenje

U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U jutarnjim satima po kotlinama je moguća niska oblačnost ili magla, koja će se razvedriti tokom prijepodneva.

Tokom dana pretežno vedro, uz rijetku pojavu slabe naoblake samo na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeveroistočnog i istočnog smjera, a na jugu zemlje umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature od 14 do 21°C, dnevne od 29°C do 37°C.

Upozorenje na visoke temperature: za regiju Mostar od 10 do 15 sati očekuje se maksimalna temperatura oko 37°C; za regiju Trebinje od 9 do 17 sati od 33 do 36°C; za regiju Banja Luka od 11 do 16 sati od 31 do 34°C; za regiju Tuzla od 10 do 14 sati oko 33°C; za regiju Bihać od 10 do 17 sati od 32 do 36°C; za regiju Višegrad od 11 do 17 sati od 30 do 34°C.

U narednih 7 dana očekuje se vrlo toplo i sunčano vrijeme, naročito do srijede, kada će dnevne temperature u većini krajeva biti od 30 do 38°C, a najviše na jugu i sjeverozapadu zemlje. Visoke temperature će se zadržati uz upozorenja na toplotne valove, posebno u regijama Banja Luka, Prijedor, Mostar, Trebinje i Tuzla od 10 do 17 sati, a očekuje se da upozorenja budu aktivna do srijede u podne.

Od srijede poslijepodne, naoblačenje će jačati, te se tokom noći na srijedu i četvrtak očekuju pljuskovi s grmljavinom, lokalno obilniji, posebno u sjevernim, središnjim i istočnim područjima, uz mogućnost izraženijih nestabilnosti.

Četvrtak i petak biće svježiji, sa dnevnim temperaturama od 22 do 29°C, uz čestu kišu i pljuskove, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar će biti umjeren, sjeveroistočni, a na udare jači tokom kišnih faza. Padavine se očekuju i u subotu, a od nedjelje prestanak kiše i postepeno razvedravanje, uz temperature od 22 do 28°C.