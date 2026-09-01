Nestabilno vrijeme u BiH: Danas pljuskovi, evo šta nas očekuje narednih dana

Prvi dan septembra u Bosni i Hercegovini donosi promjenjive vremenske prilike, uz dosta oblaka i mogućnost lokalnih pljuskova u pojedinim dijelovima zemlje.

U Bosni će tokom prijepodneva biti više oblačnosti, a u jutarnjim satima na sjeveru je moguć slab lokalni pljusak. U drugom dijelu dana pljuskovi se očekuju ponegdje u Hercegovini, kao i u jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 27 i 32 stepena, dok se na jugu zemlje očekuje između 33 i 37 stepeni.

Kakvo vrijeme nas očekuje narednih dana?

U srijedu, 2. septembra, očekuje se sunčano vrijeme uz postepen porast naoblake tokom dana. Poslijepodne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnje temperature kretat će se od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni, dok će dnevne biti između 26 i 32, a na jugu do 36 stepeni.

U četvrtak, 3. septembra, u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme. Tokom ranih jutarnjih sati lokalni pljuskovi mogući su na istoku Bosne. Dnevna temperatura iznosit će od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni.

Petak, 4. septembra, donosi stabilnije vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme širom zemlje. Jutarnja temperatura kretat će se između 13 i 19 stepeni, na jugu do 24, dok će najviša dnevna iznositi od 26 do 32, a na jugu zemlje do 35 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, nakon povremeno nestabilnog početka septembra uslijedit će više sunčanih intervala, ali će temperature i dalje ostati prilično visoke za ovo doba godine.