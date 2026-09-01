Nestabilno vrijeme u BiH: Danas pljuskovi, evo šta nas očekuje narednih dana

Nedžida Sprečaković
Pretežno oblačno vrijeme
Foto: Oblačno sa maglom/ Tuzla, naselje Sjenjak, Ušće

Prvi dan septembra u Bosni i Hercegovini donosi promjenjive vremenske prilike, uz dosta oblaka i mogućnost lokalnih pljuskova u pojedinim dijelovima zemlje.

U Bosni će tokom prijepodneva biti više oblačnosti, a u jutarnjim satima na sjeveru je moguć slab lokalni pljusak. U drugom dijelu dana pljuskovi se očekuju ponegdje u Hercegovini, kao i u jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 27 i 32 stepena, dok se na jugu zemlje očekuje između 33 i 37 stepeni.

Kakvo vrijeme nas očekuje narednih dana?

U srijedu, 2. septembra, očekuje se sunčano vrijeme uz postepen porast naoblake tokom dana. Poslijepodne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnje temperature kretat će se od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni, dok će dnevne biti između 26 i 32, a na jugu do 36 stepeni.

U četvrtak, 3. septembra, u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme. Tokom ranih jutarnjih sati lokalni pljuskovi mogući su na istoku Bosne. Dnevna temperatura iznosit će od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni.

Petak, 4. septembra, donosi stabilnije vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme širom zemlje. Jutarnja temperatura kretat će se između 13 i 19 stepeni, na jugu do 24, dok će najviša dnevna iznositi od 26 do 32, a na jugu zemlje do 35 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, nakon povremeno nestabilnog početka septembra uslijedit će više sunčanih intervala, ali će temperature i dalje ostati prilično visoke za ovo doba godine.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

FHMZ izdao upozorenje za Tuzlu: Temperature danas do 34 stepena

BiH

Sutra sunčano i toplo, temperature do 39 stepeni

BiH

Ljeto se ne predaje: Vrućine se nastavljaju i početkom septembra

BiH

Danas sunčano i vruće: Na jugu temperature do 38 stepeni

Vijesti

Sutra sunčano i veoma toplo, temperature do 38 stepeni

BiH

Ljeto ne posustaje: Početak septembra donosi temperature i do 38 stepeni

Vijesti

Komunalac Tuzla zapošljava 12 radnika: Objavljen javni oglas za pet radnih mjesta

Vijesti

EU i CIK BiH o novim izbornim tehnologijama: Cilj brži rezultati i manje prostora za manipulacije

Tuzla i TK

Turizam u TK u porastu: Za šest mjeseci ostvareno gotovo 57.000 noćenja

Vijesti

Počinje nova školska godina: Vozačima upućen poseban apel zbog djece na cestama

Vijesti

Tuzla servis – Rođeno je sedam beba

Učitati više