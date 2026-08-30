Sutra sunčano i toplo, temperature do 39 stepeni

RTV SLON
Vremenska prognoza: Na snazi upozorenje meteoalarma
Foto: Ilustracija

U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok su u poslijepodnevnim satima u dijelovima Bosne mogući slabi lokalni pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom jugozapadnog smjera, dok će u sjevernim područjima Bosne puhati sa sjevera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 14 i 19 stepeni, a na jugu od 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 36 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati do 39 stepeni.

Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, iako će se tokom dana zadržati umjereno toplotno opterećenje.

Osjetljivije osobe mogu osjećati blaže tegobe zbog visokih temperatura, posebno tokom poslijepodnevnih sati.

Preporučuje se aktivnosti planirati u svježijim dijelovima dana, uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunca. Jutarnji sati bit će ugodniji i pogodniji za boravak i aktivnosti na otvorenom.

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