Baždar s dva gola donio ubjedljivu pobjedu St. Truidenu

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Samed Baždar bio je dvostruki strijelac u pobjedi St. Truidena protiv Antwerpa rezultatom 4:1 u četvrtom kolu belgijske Jupiler Pro lige.

St. Truiden je poveo već u devetoj minuti golom Arakija, a s minimalnom prednošću gostiju otišlo se na odmor.

Antwerp je početkom drugog poluvremena uspio izjednačiti, nakon čega je Baždar dobio priliku s klupe.

Bh. napadaču bilo je potrebno svega 12 minuta na terenu da postigne pogodak za novo vodstvo St. Truidena.

Nedugo zatim Matsuzawa je pogodio za 3:1, a Baždar je u završnici utakmice još jednom zatresao mrežu domaćih i postavio konačnih 4:1.

Za Baždara su ovo prva dva prvenstvena pogotka u dresu St. Truidena.

St. Truiden nakon tri odigrane utakmice ima pet bodova, a u narednom kolu na domaćem terenu dočekuje Royale Union.