Helikopter OSBiH gasio požar kod Drežnice, izbačeno 22.000 litara vode

Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas je bio angažovan na gašenju požara na području Drežnice kod Mostara, gdje vatrogasne ekipe i dalje vode borbu s vatrenom stihijom.

Tokom 4,3 sata leta, u veoma zahtjevnim uslovima, helikopterska posada izbacila je ukupno 22.000 litara vode na požarište.

Angažovanje helikoptera realizovano je u skladu s naredbom ministra odbrane Bosne i Hercegovine i ranijom odlukom Predsjedništva BiH.

Iz Ministarstva odbrane BiH navode da Oružane snage BiH nastavljaju pružati podršku civilnim strukturama na požarištima širom zemlje, s ciljem zaštite stanovništva, imovine i prirodnih dobara.

Helikopterske posade OSBiH ovog ljeta angažovane su na više požarišta u Bosni i Hercegovini, često u veoma teškim uslovima, uz visoke temperature, gust dim i nepristupačan teren.