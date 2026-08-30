Muharemović odličan u remiju Leedsa i Brentforda

RTV SLON
Foto: Leeds United

Bh. reprezentativac Tarik Muharemović odigrao je još jednu vrlo dobru utakmicu u dresu Leedsa, koji je na domaćem terenu remizirao protiv Brentforda rezultatom 1:1 u drugom kolu engleske Premier lige.

Gosti su poveli u završnici prvog poluvremena golom Kevina Schadea, a Leeds je do izjednačenja stigao u 79. minuti kada je mrežu Brentforda zatresao Dominic Calvert-Lewin.

Muharemović je ponovo dobio povjerenje od prve minute i na terenu proveo cijelu utakmicu. Bh. defanzivac pružio je siguran nastup u posljednjoj liniji Leedsa, a prema Sofascoreu utakmicu je završio s ocjenom 7,7.

Muharemović se tako već na početku sezone nametnuo kao standardan član ekipe, što je ohrabrujuća vijest i pred naredna okupljanja reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Leeds nakon dva odigrana kola ima četiri boda, pobjedu i remi, dok je isti učinak ostvario i Brentford, koji je sezonu otvorio ubjedljivom pobjedom protiv Tottenhama.

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