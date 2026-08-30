Veliko muzičko veče u Lukavcu: Enes Begović stiže 18. septembra

Lukavac će 18. septembra biti mjesto okupljanja ljubitelja narodne muzike, kada će u Gnojnici biti održan koncert poznatog bh. pjevača Enesa Begovića.

Publiku očekuje večer ispunjena muzikom i poznatim hitovima jednog od najpoznatijih izvođača narodne muzike u Bosni i Hercegovini.

Koncert će biti besplatan za sve posjetioce, a očekuje se dolazak publike iz Lukavca, okolnih mjesta i drugih gradova Tuzlanskog kantona.

Organizaciju događaja podržala je Turistička zajednica Grada Lukavac, a za realizaciju koncerta predviđena su sredstva do 37.500 KM.

Detalji o programu i satnici bit će objavljeni naknadno.