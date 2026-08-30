Borcima u FBiH stiže povećanje: Poznato koliko će iznositi naknade

Boračke naknade u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će povećane za 3,82 posto, koliko su ranije povećane i penzije. Usklađivanje se vrši na osnovu rasta prosječne plaće u FBiH i indeksa potrošačkih cijena.

Povećanje će obuhvatiti egzistencijalne naknade, osnovice za obračun invalidnina, kao i naknade za dobitnike priznanja.

Federalna egzistencijalna naknada trenutno iznosi 6,20 KM za svaki mjesec proveden u odbrani Bosne i Hercegovine, a nakon povećanja iznosit će 6,44 KM.

Osnovica za obračun invalidnina bit će povećana sa 1.171 KM na 1.216 KM, što je povećanje od oko 45 KM.

Povećava se i osnovica za dobitnike priznanja, koja će umjesto dosadašnjih 939,60 KM iznositi 975,49 KM.

Pravo na federalnu egzistencijalnu naknadu mogu ostvariti nezaposleni borci stariji od 57 godina, uz ispunjavanje propisanih uslova u vezi s visinom primanja.

Ipak, još nije poznato kada će uvećane naknade početi biti isplaćivane. Iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata pojasnili su da početak isplate zavisi od pribavljanja potrebnih mišljenja i završetka propisanih procedura.

Nakon što budu okončane sve procedure, bit će poznato od kada će korisnici početi primati uvećane iznose.