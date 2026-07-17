Unija veterana podržala Prijedlog zakona o boračkom dodatku, upozorila na politizaciju

Jedinstvena organizacija boraca u Bosni i Hercegovini „Unija veterana“ podržala je Prijedlog zakona o boračkom dodatku koji je Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru, uz poruku da u ovom trenutku ne bi trebalo otvarati prostor za dodatne izmjene i politička nadmetanja.

Iz ove organizacije navode da bi ulaganje amandmana uoči početka predizborne kampanje moglo biti protumačeno kao političko pozicioniranje i pokušaj prikupljanja glasova, umjesto kao stvarna namjera da se poboljša položaj boračke populacije.

Podsjetili su da je njihov zahtjev od početka bio da zakon obuhvati sve pripadnike boračke populacije, uz borački dodatak u iznosu od 1,50 KM. Ipak, naglašavaju da suština njihovog zahtjeva nije samo visina naknade, nego odnos države i društva prema ljudima koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine.

Unija veterana pozvala je političke stranke da se jasno obavežu kako će, ukoliko budu dio buduće vlasti, osigurati punu primjenu Zakona o boračkom dodatku od 1. januara 2027. godine, bez naknadnih opstrukcija i politizacije.

U organizaciji upozoravaju da će svaki pokušaj korištenja pitanja boračkog dodatka u predizborne svrhe smatrati neprihvatljivim, poručujući da boračka populacija zaslužuje dostojanstven tretman, odgovornu politiku i trajnu podršku institucija.