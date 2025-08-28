Danas isplata egzistencijalne naknade za boračku populaciju u TK

Edina Rizvić Aščić
Isplata naknada za civilne žrtve rata/naknade
Foto: RTV Slon/Novac

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona obavještava sve korisnike da će danas izvršiti isplatu egzistencijalne naknade za boračku populaciju za mjesec august 2025. godine. Ukupan iznos naknade iznosi 810.856,00 KM, a pravo na ovu finansijsku podršku ostvaruje 2.976 korisnika.

Isplata naknada predstavlja redovnu mjesečnu obavezu Ministarstva finansija prema boračkoj populaciji, koja uključuje demobilisane borce i članove njihovih porodica, sa ciljem pružanja dodatne podrške u pokrivanju osnovnih životnih troškova.

Ministarstvo podsjeća korisnike da će sredstva biti uplaćena direktno na račune korisnika, a sve informacije u vezi sa isplatom mogu se dobiti u nadležnoj službi Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona.

Ova isplata potvrđuje kontinuiranu posvećenost kantonalnih vlasti u osiguranju prava boračke populacije i pružanju podrške jednoj od najvažnijih kategorija društva.

