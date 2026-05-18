Počinje štrajk ljekara u TK: Zbrinjavat će se samo hitni slučajevi

Iz Sindikata navode da je razlog stupanja u štrajk nezadovoljstvo položajem ljekara specijalista i subspecijalista, ističući da su svi koeficijenti stručnosti korigovani osim ljekarima specijalistima i subspecijalistima.

“Mi nismo trošak ovog društva. Mi stvaramo novac i ono najvrednije što se novcem ne može kupiti, zdravlje i znanje”, poručili su iz Sindikata.

Kako navode, kroz proteste i javne istupe otvorili su pitanje odlaska medicinskog kadra i nedostatka specijalista u Tuzlanskom kantonu, a kao rezultat toga Univerzitetski klinički centar Tuzla raspisuje i dodjeljuje 59 novih specijalizacija.

Ipak, upozoravaju da ostaje otvoreno pitanje ko će educirati mlade ljekare ukoliko iskusni specijalisti i subspecijalisti napuste javni zdravstveni sistem.

Iz Sindikata podsjećaju da specijalizacija traje od tri do pet godina te zahtijeva svakodnevni rad uz nadzor mentora i komentora, naglašavajući da se medicinsko znanje prenosi kroz praktičan rad sa pacijentima.

Tokom trajanja generalnog štrajka doktori će, kako je saopćeno, zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji su životi ugroženi.

Sindikat je još jednom pozvao Vladu Tuzlanskog kantona da hitno otvori dijalog i pronađe rješenje za zahtjeve ljekara, upozoravajući da su budućnost zdravstvenog sistema i edukacija mladih doktora direktno povezani sa statusom specijalista i subspecijalista u javnom sektoru.