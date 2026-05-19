Vlada TK traži zabranu štrajka doktora, pokreće se postupak mirenja

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je informaciju Ministarstva zdravstva povodom najavljenog štrajka Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK, uz stav da trenutno nema razloga za organizovanje štrajka.

Kako je saopćeno nakon sjednice Vlade, navedeno je da se odredbe Kolektivnog ugovora poštuju, da je ugovor na snazi do juna 2027. godine, te da je njime predviđeno da se sindikati neće pozivati na štrajk za pitanja uređena tim ugovorom.

Vlada ističe da su u proteklom periodu povećane plaće zaposlenima u zdravstvu, dok bi pitanje koeficijenata složenosti poslova trebalo biti riješeno kroz novi kolektivni ugovor ili poseban protokol koji je u proceduri.

S tim u vezi, Kantonalno pravobranilaštvo TK i direktori javnih zdravstvenih ustanova zaduženi su da podnesu zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organizovanja i provođenja štrajka koji je počeo 18. maja 2026. godine.

Istovremeno, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak dobili su zadatak da pokrenu i provedu postupak mirenja sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije TK.