Strategija razvoja Tuzlanskog kantona ulazi u fazu evaluacije

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021–2027. godine ulazi u fazu evaluacije nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona donijela Odluku o pokretanju procesa evaluacije u toku njene implementacije.

Riječ je o ključnom strateškom dokumentu kojim se usmjerava razvoj Tuzlanskog kantona kroz definisane ciljeve, prioritete i mjere u različitim oblastima društvenog i ekonomskog razvoja.

Evaluacija se provodi u skladu sa zakonskim obavezama koje predviđaju da se u predzadnjoj godini implementacije izvrši procjena realizacije strateških dokumenata. Cilj procesa je sagledavanje stepena realizacije planiranih aktivnosti, ostvarenih rezultata i efekata razvojnih intervencija, kao i efikasnosti korištenja raspoloživih finansijskih i drugih resursa.

Poseban fokus bit će stavljen na procjenu institucionalnih kapaciteta za upravljanje razvojem, te na utvrđivanje u kojoj mjeri su provedene aktivnosti doprinijele ostvarenju postavljenih razvojnih ciljeva.

Rezultati evaluacije poslužit će kao osnova za unapređenje implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona u preostalom periodu njenog važenja. Istovremeno, nalazi evaluacije bit će važan temelj za kreiranje narednog planskog ciklusa i definisanje budućih razvojnih prioriteta Tuzlanskog kantona.

Pokretanjem ovog procesa Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja aktivnosti na praćenju i vrednovanju razvojnih politika s ciljem efikasnijeg planiranja i provođenja razvojnih mjera u narednom periodu.