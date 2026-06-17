Vlada TK odobrila 1,2 miliona KM za subvencioniranje aviosaobraćaja na Aerodromu Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 1,2 miliona KM Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za subvencioniranje aviosaobraćaja, u skladu s Programom subvencija za aviosaobraćaj na Međunarodnom aerodromu Tuzla.

Prema donesenoj odluci, Turistička zajednica TK bit će obavezna Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja dostavljati mjesečne izvještaje o realizaciji Programa. Izvještaji će se dostavljati u roku od pet dana od prijema izvještaja JP Međunarodni aerodrom Tuzla, a najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Ovom odlukom nastavlja se opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona da podrži realizaciju Programa subvencija za aviosaobraćaj i nakon budžetske 2025. godine.