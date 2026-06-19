Tarik Muharemović uputio izvinjenje navijačima nakon crvenog kartona: “Preuzimam punu odgovornost”

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović oglasio se nakon teškog poraza Zmajeva od Švicarske rezultatom 4:1 na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, u utakmici koju je obilježio njegov crveni karton.

Muharemović je putem društvenih mreža uputio javno izvinjenje saigračima, stručnom štabu i navijačima, poručivši da preuzima punu odgovornost za situaciju koja je dodatno otežala posao reprezentaciji.

„Dragi navijači, osjećam potrebu da se svima izvinim, najprije saigračima i stručnom štabu, pa onda i vama, navijačima, zbog crvenog kartona. Preuzimam punu odgovornost i žao mi je što sam otežao ekipi“, napisao je Muharemović.

Dodao je kako poraz boli, ali da reprezentacija i dalje ima priliku izboriti plasman u narednu fazu takmičenja.

„Poraz boli, ali imamo još jednu utakmicu i još možemo ostvariti naše snove. Dat ćemo sve od sebe do kraja. Vjerujem u nas i tako će uvijek biti“, poručio je bh. reprezentativac.

Na kraju se zahvalio navijačima na podršci i porukama koje je dobio nakon utakmice.

„Hvala na porukama i podršci. Idemo zajedno dalje“, zaključio je Muharemović.

Bosna i Hercegovina nakon dva odigrana kola ima tri boda i u posljednjem susretu grupne faze protiv Katara tražit će pobjedu koja bi mogla donijeti plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva. Tarikov izostanak zbog suspenzije nakon crvenog kartona predstavlja dodatni problem za selektora uoči odlučujuće utakmice.