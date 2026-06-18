Težak poraz Zmajeva: Švicarska slavila sa 4:1

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švicarske rezultatom 4:1 u utakmici drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva 2026, odigranoj na SoFi stadionu u Inglewoodu kod Los Angelesa.

Zmajevi su odigrali kvalitetno prvo poluvrijeme i uspješno odolijevali napadima favorizovanog protivnika, pa se na odmor otišlo bez pogodaka (0:0). Izabranici Sergeja Barbareza disciplinovanom igrom držali su aktivan rezultat i dugo bili ravnopravan rival Švicarcima.

Prelomni trenutak utakmice dogodio se u nastavku kada je Tarik Muharemović zaradio crveni karton, ostavivši reprezentaciju Bosne i Hercegovine s igračem manje u završnici susreta.

Brojčanu prednost Švicarska je iskoristila u 74. minuti, kada je Manzambi pogodio za vodstvo od 1:0. Prednost je povećao Vargas u 85. minuti, a potom su Švicarci postigli i treći pogodak, čime su praktično riješili pitanje pobjednika.

Bosna i Hercegovina je ipak uspjela doći do pogotka u sudijskoj nadoknadi. Mahmić, koji je ranije ušao s klupe, zatresao je mrežu Švicarske i smanjio rezultat na 3:1, donijevši tračak radosti brojnim bh. navijačima na tribinama SoFi stadiona.

Međutim, u 96. minuti Armin Memić skrivio je jedanaesterac za Švicarsku. Odgovornost je preuzeo kapiten Granit Xhaka, koji je bio siguran s bijele tačke i u 98. minuti postavio konačnih 4:1.

Nakon remija protiv Kanade (1:1) u prvom kolu, Bosna i Hercegovina je tako upisala prvi poraz na ovogodišnjem Mundijalu. Uprkos neuspjehu protiv Švicarske, Zmajevi će u posljednjem kolu protiv Katara tražiti pobjedu i priliku da ostanu u utrci za plasman u nokaut-fazu takmičenja.

U posljednjem kolu grupne faze Bosna i Hercegovina igrat će protiv Katara, dok će Švicarska odmjeriti snage s Kanadom.