Težak udarac za BiH, Švicarska u završnici vodi 3:0

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se pred ubjedljivim porazom od Švicarske u drugom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva 2026, s obzirom na to da Švicarci u samoj završnici susreta vode rezultatom 3:0.

Nakon prvog poluvremena, koje je završeno bez pogodaka, Zmajevi su dugo uspijevali držati aktivan rezultat protiv favorizovanog protivnika. Međutim, tok utakmice promijenio se nakon isključenja Tarika Muharemovića, koji je zaradio crveni karton.

Švicarska je brojčanu prednost iskoristila u nastavku susreta. Manzambi je u 74. minuti pogodio za 1:0, Vargas je u 85. minuti povećao na 2:0, a u finišu utakmice stigao je i treći pogodak kojim su Švicarci praktično potvrdili pobjedu.

Bosna i Hercegovina je u prvom kolu osvojila bod protiv Kanade (1:1), dok je Švicarska remizirala s Katarom, pa će konačan rasplet u grupi biti poznat nakon posljednjeg kola.

Do kraja susreta ostalo je još svega nekoliko minuta, a Zmajevi će već sada misli usmjeriti prema odlučujućem duelu protiv Katara.