Poluvrijeme u Los Angelesu: BiH i Švicarska bez pogodaka

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon prvih 45 minuta igre protiv Švicarske na Svjetskom prvenstvu 2026 ima aktivan rezultat, jer je prvo poluvrijeme završeno bez pogodaka – 0:0.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza u prvom dijelu susreta na SoFi stadionu u Inglewoodu vodili su veliku borbu protiv favorizovanih Švicaraca, koji su imali nešto veći posjed lopte, ali nisu uspjeli pronaći put do mreže Nikole Vasilja.

Podsjetimo, riječ je o utakmici drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva, koja za obje reprezentacije ima veliki značaj. Bosna i Hercegovina je u prvom kolu remizirala s Kanadom rezultatom 1:1, dok je Švicarska identičnim rezultatom odigrala protiv Katara.

Pozitivan rezultat protiv Švicarske mogao bi Zmajeve približiti plasmanu u nokaut-fazu takmičenja, zbog čega se drugo poluvrijeme očekuje s velikim zanimanjem među navijačima Bosne i Hercegovine.

Pred početak susreta bh. reprezentacija imala je veliku podršku s tribina, gdje su hiljade navijača u plavo-žutim bojama stvorile sjajnu atmosferu na jednom od najmodernijih stadiona na svijetu.