Podrška Zmajevima stigla i od Kristijana Iličića: „Neka srce bude veće od svega ostalog“

Poznati hrvatski travel bloger i putopisac Kristijan Iličić pružio je podršku nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnjeg susreta protiv Švicarske na Svjetskom prvenstvu 2026.

Iličić se sa suprugom Andreom nalazi na SoFi stadionu u Inglewoodu, gdje će Zmajevi večeras igrati jednu od najvažnijih utakmica dosadašnjeg toka prvenstva. Uoči početka susreta objavio je fotografiju u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine te poručio da će navijati za tim Sergeja Barbareza.

„Na stadionu smo i spremni za početak! Andrea i ja danas navijamo za Zmajeve. Neka srce bude veće od svega ostalog. Sretno Bosno i Hercegovino!“, napisao je Iličić uz fotografiju sa stadiona.

Njegova objava brzo je privukla pažnju brojnih pratitelja iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji su pozdravili gest podrške pred važan duel na Mundijalu.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra protiv Švicarske u utakmici drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva. Nakon remija protiv Kanade u prvom kolu, Zmajevi traže pozitivan rezultat koji bi ih značajno približio plasmanu u nokaut-fazu takmičenja.

Atmosfera u Los Angelesu tokom cijelog dana bila je u znaku Bosne i Hercegovine, a očekuje se da će veliki broj bh. navijača pružiti snažnu podršku reprezentaciji i sa tribina SoFi stadiona.