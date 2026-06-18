Barbarez odredio sastav, Džeko na terenu od prve minute

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je početni sastav za večerašnji duel protiv Švicarske na Svjetskom prvenstvu.

Od prve minute za Zmajeve će igrati: Vasilj, Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Šunjić, Tahirović, Memić, Alajbegović, Demirović i Džeko.

Najveća promjena u odnosu na prethodni susret je povratak kapitena Edina Džeke, koji se vraća u početnu postavu umjesto Jove Lukića. Priliku od prve minute dobili su i Kerim Alajbegović te Ivan Šunjić, dok će ovoga puta na klupi ostati Esmir Bajraktarević i Ivan Bašić.

Rezervne opcije za Barbareza večeras su: Jurkas, Zlomislić, Mujakić, Hadžikadunić, Radeljić, Malić, Gigović, Bašić, Hadžiahmetović, Burnić, Mahmić, Baždar, Bajraktarević, Tabaković i Lukić.

S druge strane, Švicarska će nastupiti u sastavu: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Aebischer, Rieder, Embolo i Ndoye.

Utakmica se igra na impresivnom SoFi stadionu u Inglewoodu kod Los Angelesa, jednom od najmodernijih sportskih objekata na svijetu, kapaciteta većeg od 70.000 gledalaca.

Nakon vrijednog boda osvojenog protiv Kanade u prvom kolu, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je u igri za plasman u narednu fazu takmičenja. Pozitivan rezultat protiv Švicaraca dodatno bi približio Zmajeve nokaut-fazi, a eventualna pobjeda gotovo bi osigurala prolazak među 16 najboljih selekcija svijeta.

Iako se Švicarska uoči susreta smatra blagim favoritom, posebno nakon neočekivanog posrtaja na startu prvenstva, izabranici Sergeja Barbareza pokazali su da mogu ravnopravno igrati i protiv najjačih reprezentacija, pa s optimizmom dočekuju večerašnji izazov.

Susret Bosne i Hercegovine i Švicarske počinje u 21:00 sat, uz direktan prijenos na Federalnoj televiziji i Arena Sportu 1.