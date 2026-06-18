Pobjeda bi otvorila vrata osmine finala: Evo kako bi izgledala tabela grupe nakon trijumfa BiH nad Švicarskom

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra jednu od najvažnijih utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Nakon prvog kola situacija u grupi B potpuno je izjednačena. Bosna i Hercegovina remizirala je s Kanadom rezultatom 1:1, dok je identičnim rezultatom završen i susret između Švicarske i Katara. Sve četiri reprezentacije tako imaju po jedan bod, uz istu gol razliku.

Upravo zbog toga večerašnji duel mogao bi imati ogroman značaj u borbi za plasman u nokaut fazu takmičenja.

U slučaju pobjede nad Švicarskom, Bosna i Hercegovina bi stigla do četiri boda i najmanje privremeno preuzela vrh grupe, zavisno od ishoda drugog susreta između Kanade i Katara. Takav rasplet doveo bi Zmajeve u izuzetno povoljnu poziciju pred posljednje kolo, u kojem ih očekuje duel protiv Katara.

Moguća tabela nakon pobjede BiH nad Švicarskom:

Bosna i Hercegovina – 4 boda

Kanada ili Katar – 1 do 4 boda

Kanada ili Katar – 1 do 4 boda

Švicarska – 1 bod

U tom scenariju reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednje kolo ulazila bi sa sudbinom u svojim rukama, a čak bi joj i remi protiv Katara mogao biti dovoljan za prolazak među 32 najbolje reprezentacije svijeta, zavisno od ostalih rezultata.

Posebno je važno naglasiti da na Svjetskom prvenstvu 2026. dalje prolaze prve dvije reprezentacije iz svake grupe, ali i osam najboljih trećeplasiranih selekcija, što dodatno povećava šanse timovima koji osvoje četiri ili više bodova.

Zbog svega navedenog, večerašnji duel protiv Švicarske mogao bi predstavljati prekretnicu grupne faze za izabranike Sergeja Barbareza. Pobjeda ne bi donijela samo tri boda, već i ogromnu psihološku prednost pred završni susret grupne faze.