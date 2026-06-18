Ako BiH prođe grupu: Evo na koga bi Zmajevi mogli u osmini finala Svjetskog prvenstva

Fudbalska reprezentacija BiH večeras protiv Švicarske igra utakmicu koja bi mogla imati veliki utjecaj na plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva 2026.

Nakon remija protiv Kanade u prvom kolu, Zmajevi i dalje drže svoju sudbinu u vlastitim rukama. Pobjeda protiv Švicarske značajno bi približila reprezentaciju Bosne i Hercegovine osmini finala i omogućila da u posljednje kolo protiv Katara uđe u veoma povoljnoj poziciji.

Iako je do kraja grupne faze ostalo još mnogo fudbala, već sada se može pogledati kakav bi put mogao čekati Bosnu i Hercegovinu ukoliko izbori plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Prema rasporedu takmičenja, reprezentacije iz grupe B u osmini finala ukrštaju se sa selekcijama iz grupe A. To znači da bi potencijalni protivnici Bosne i Hercegovine mogli biti reprezentacije koje grupnu fazu završe među prve tri ekipe svoje grupe.

Među ekipama koje se nalaze u grupi A su Meksiko, Južna Koreja, Češka i Južnoafrička Republika. Upravo iz te grupe trebao bi doći protivnik Zmajevima ukoliko izbore prolazak dalje.

Mnogo toga zavisit će od konačnog plasmana u grupi B. Ukoliko Bosna i Hercegovina završi kao prvoplasirana reprezentacija grupe, otvorio bi joj se nešto povoljniji put kroz nokaut fazu. U slučaju drugog ili trećeg mjesta, moguće je da bi već u osmini finala igrala protiv jednog od favorita iz grupe A.

Za navijače Bosne i Hercegovine najvažnije je da reprezentacija i dalje sama odlučuje o svojoj sudbini. Eventualna pobjeda protiv Švicarske večeras mogla bi otvoriti vrata historijskog uspjeha i donijeti Zmajevima realnu priliku da prvi put nakon dugo vremena naprave značajan rezultat na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri.

Prije bilo kakvih kalkulacija, pred izabranicima Sergeja Barbareza nalazi se najvažniji zadatak, osvojiti bodove protiv Švicarske i ostati u borbi za plasman među najbolje reprezentacije svijeta.