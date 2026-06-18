Bezgotovinsko plaćanje u BiH: Planirano uključivanje do 7.500 POS uređaja

Federalno ministarstvo trgovine potpisalo je Sporazum o saradnji u okviru regionalnog projekta „Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje – Bolji način“, čiji je cilj unapređenje digitalnih plaćanja i podrška malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini.

Sporazum je potpisan sa Njemačkom agencijom za međunarodnu saradnju GIZ, koja je vodeći implementacioni partner projekta finansiranog od Vlade Savezne Republike Njemačke, Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, kao jednim od ključnih partnera u BiH, te kompanijama Mastercard i Visa, koje su sufinansijeri inicijative.

Iz Federalnog ministarstva trgovine saopćeno je da je potpisivanjem sporazuma potvrđena zajednička opredijeljenost partnera za jačanje digitalne transformacije trgovinskog sektora, razvoj bezgotovinskog plaćanja, veću finansijsku inkluziju i stvaranje sigurnijeg, transparentnijeg i konkurentnijeg poslovnog okruženja u Federaciji BiH i regionu Zapadnog Balkana.

Ukupna vrijednost regionalnog projekta iznosi oko 3,4 miliona eura, dok je za aktivnosti u Bosni i Hercegovini predviđeno gotovo pola miliona eura. Aktivnosti u BiH započele su još 2025. godine.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević istakao je da Ministarstvo prepoznaje digitalizaciju trgovine i platnog prometa kao važan dio ukupne konkurentnosti privrede.

“Zbog toga želimo da, zajedno sa partnerima, stvorimo povoljnije uslove za poslovanje, podstaknemo razvoj modernih oblika plaćanja i doprinesemo suzbijanju sive ekonomije”, kazao je Hasičević.

Program saradnje planiran je za period od tri godine, a obuhvata uspostavljanje kontinuiranog dijaloga između institucija i privatnog sektora, pripremu preporuka za unapređenje regulatornog okvira, razvoj programa podrške za mikro, mala i srednja preduzeća, kao i edukativne i promotivne aktivnosti za građane i poslovnu zajednicu.

U okviru projekta planirano je uključivanje do 7.500 POS uređaja za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, što bi značilo povećanje broja terminala za oko 40 posto.

Hasičević je naglasio da je cilj stvoriti uslove u kojima će mikro, mala i srednja preduzeća lakše prihvatati elektronska plaćanja, smanjivati troškove poslovanja i biti konkurentnija na domaćem i međunarodnom tržištu.

Dodao je da se potpisanim memorandumom ne stvaraju finansijske obaveze za potpisnike, nego se iskazuje spremnost za zajedničko djelovanje na aktivnostima od interesa za Federaciju BiH.

Direktor GIZ-a za Bosnu i Hercegovinu Daniel Bagwitz kazao je da će poseban fokus biti na povećanju dostupnosti digitalnih plaćanja kod malih privrednika, naročito u manjim i ruralnim sredinama.

Prema njegovim riječima, digitalna plaćanja olakšavaju poslovanje preduzećima, štede vrijeme i povećavaju njihovu konkurentnost na tržištu.

“Kroz Inicijativu ‘Bolji način’, GIZ uime Vlade Savezne Republike Njemačke podržava preduzeća širom Bosne i Hercegovine, posebno u manjim sredinama i ruralnim područjima, da lakše pristupe savremenim rješenjima digitalnog plaćanja”, rekao je Bagwitz.

Viša menadžerica za razvoj odnosa s klijentima kompanije Visa BiH Branka Gačina ocijenila je da Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal za razvoj elektronskih plaćanja i brži prelazak ka digitalnoj ekonomiji.

Ona je navela da je istraživanje kompanije Visa iz marta 2025. godine pokazalo snažnu vezu između prihvatanja digitalnih plaćanja i tržišnog razvoja. Prema tim podacima, 65 posto preduzeća koja su uvela digitalna plaćanja zabilježilo je rast prodaje, dok je 67 posto njih povećalo broj kupaca.

Inicijativa „Bolji način“ zasnovana je na iskustvima istoimenog projekta koji je proveden u Srbiji od 2021. do 2025. godine. U okviru tog programa skoro 10.000 malih biznisa uvelo je kartična, instant i online plaćanja uz subvencionisanu podršku, a u istom periodu zabilježen je godišnji rast bezgotovinskih plaćanja od oko 20 posto, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.