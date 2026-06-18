Ambasada Japana simpatičnom porukom podržala Zmajeve pred duel sa Švicarskom

Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini uputila je poruku podrške i prijateljstva povodom večerašnje utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švicarske na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026.

U objavi na društvenim mrežama iz Ambasade su istakli kako muzika i sport imaju jedinstvenu moć povezivanja ljudi bez obzira na granice, kulture i kontinente. Naveli su da, od japanskih navijačkih pjesama do bosanskohercegovačkih stihova, zajednička ljubav prema nogometu spaja narode širom svijeta.

Naglašeno je kako su Japan i Bosna i Hercegovina među reprezentacijama koje ove godine nastupaju na Svjetskom prvenstvu, te da ovo veliko takmičenje predstavlja mnogo više od sportskog nadmetanja.

„Pored takmičenja na terenu, slavimo prijateljstvo, međusobno poštovanje i zajednički entuzijazam koji ovo prvenstvo čine istinskom svjetskom proslavom“, poručili su iz Ambasade Japana.

Ambasada je izrazila podršku reprezentacijama Japana i Bosne i Hercegovine, uz želju da njihovi nastupi na Svjetskom prvenstvu budu ispunjeni uspjesima, fair-playom i nezaboravnim trenucima za navijače širom svijeta.

Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra izuzetno važan susret protiv Švicarske, a eventualna pobjeda značajno bi približila Zmajeve plasmanu u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.