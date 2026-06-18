Kladionice objavile kvote za duel BiH i Švicarske: Evo kome daju veće šanse

Fudbalska reprezentacija BiH večeras protiv Švicarske igra utakmicu koja bi mogla imati veliki utjecaj na rasplet grupe B na Svjetskom prvenstvu 2026.

Nakon remija protiv Kanade u prvom kolu, Zmajevi traže pobjedu koja bi ih približila plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Ipak, prema procjenama svjetskih kladionica, uloga favorita pripada reprezentaciji Švicarske.

Prema većini dostupnih kvota, koeficijent na pobjedu Švicarske kreće se između 1.50 i 1.65, dok se pobjeda Bosne i Hercegovine uglavnom plaća između 5.00 i 6.50. Neriješen rezultat procijenjen je kvotama od oko 3.10 do 4.20.

Pojedini analitički modeli procjenjuju da Švicarska ima približno 65 posto šansi za pobjedu, dok su izgledi Bosne i Hercegovine procijenjeni na oko 15 posto. Ostatak otpada na mogućnost neriješenog rezultata.

Zanimljivo je da, uprkos ulozi favorita, brojni strani analitičari očekuju tvrdu i neizvjesnu utakmicu sa malim brojem pogodaka. Među najčešćim prognozama izdvajaju se rezultati 1:0 ili 2:1 za Švicarsku, dok se kao jedna od popularnijih opcija navodi i manje od 2,5 gola na utakmici.

Bosna i Hercegovina je u prvom kolu pokazala da može parirati kvalitetnim protivnicima, a selektor Sergej Barbarez i reprezentativci u najavama susreta poručili su da ne razmišljaju o ulozi autsajdera te da protiv Švicarske idu na pobjedu.

Hoće li kladionice biti u pravu ili će Zmajevi večeras prirediti novo iznenađenje, saznat ćemo nakon večerašnjeg okršaja na Svjetskom prvenstvu.