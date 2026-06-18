Mahmić odmah po ulasku pogodio za BiH, Zmajevi smanjili na 3:1

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uspjela je ublažiti poraz protiv Švicarske u samom finišu utakmice drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva 2026.

Nakon što su Švicarci stekli prednost od 3:0, Zmajevi su došli do počasnog pogotka u sudijskoj nadoknadi vremena. Strijelac za Bosnu i Hercegovinu bio je Mahmić, koji je pogodio mrežu protivnika ubrzo nakon ulaska u igru.

Pogodak mladog reprezentativca donio je tračak radosti brojnim bh. navijačima na SoFi stadionu, koji su tokom cijelog susreta pružali glasnu podršku izabranicima Sergeja Barbareza.

Podsjetimo, Švicarska je do prednosti stigla golom Manzambija u 74. minuti, da bi Vargas u 85. minuti povisio na 2:0. U završnici susreta Švicarci su postigli i treći pogodak, ali je Bosna i Hercegovina uspjela odgovoriti preko Mahmića za 3:1.

Do kraja utakmice ostalo je još vrlo malo vremena, a Zmajevi će uprkos porazu tražiti pozitivne stvari pred odlučujući susret protiv Katara u posljednjem kolu grupne faze.