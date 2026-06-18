Hladan tuš za Zmajeve: Manzambi pogodio za vodstvo Švicarske

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u rezultatskom zaostatku protiv Švicarske nakon što su gosti poveli u 74. minuti susreta drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva 2026.

Strijelac vodećeg pogotka za Švicarce bio je Manzambi, koji je iskoristio svoju priliku i matirao Nikolu Vasilja za vodstvo od 1:0.

Podsjetimo, nakon prvih 45 minuta nije bilo pogodaka, a Zmajevi su disciplinovanom igrom uspijevali odolijevati naletima protivnika. Ipak, u nastavku susreta Švicarska je uspjela pronaći put do mreže i doći do prednosti.

Izabranici Sergeja Barbareza sada su u situaciji da u završnici utakmice pokušaju doći do izjednačenja i sačuvati važne bodove u borbi za plasman u nokaut-fazu takmičenja.

Bosna i Hercegovina je u prvom kolu remizirala s Kanadom (1:1), dok je Švicarska istim rezultatom odigrala protiv Katara, pa bi eventualni poraz dodatno zakomplikovao situaciju u grupi pred posljednje kolo.

Do kraja utakmice ostalo je još dovoljno vremena da Zmajevi pokušaju odgovoriti i vrate neizvjesnost u duel na SoFi stadionu u Los Angelesu.