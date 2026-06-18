Novi udarac za Zmajeve: Vargas pogodio za 2:0, BiH s igračem manje

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se pred porazom u susretu drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva 2026, jer Švicarska u 85. minuti vodi rezultatom 2:0.

Nakon što je Manzambi u 74. minuti donio prednost Švicarcima, pitanje pobjednika dodatno je približio Vargas, koji je u 85. minuti zatresao mrežu Nikole Vasilja i udvostručio vodstvo svoje reprezentacije.

Situacija za Zmajeve dodatno je otežana nakon što je Tarik Muharemović ranije zaradio crveni karton, zbog čega izabranici Sergeja Barbareza veći dio završnice igraju s igračem manje.

Bosna i Hercegovina je tokom većeg dijela utakmice pružala dobar otpor favorizovanom protivniku, a nakon prvog poluvremena rezultat je bio 0:0. Ipak, brojčana nadmoć Švicaraca u nastavku susreta došla je do izražaja, što su uspjeli pretvoriti u dva pogotka.

Ukoliko rezultat ostane nepromijenjen do kraja susreta, Zmajevi će u posljednjem kolu protiv Katara tražiti priliku za osvajanje bodova i borbu za plasman u narednu fazu takmičenja.