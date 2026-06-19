Rezultati SP 2026: Ko je slavio, ko je blizu prolaza i šta nas čeka danas

Rezultati SP 2026 već nakon prvih dana turnira donijeli su mnogo uzbuđenja, nekoliko ubjedljivih pobjeda, derbi utakmica i prve jasnije konture borbe za nokaut fazu. Svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku ove godine ima novi format sa 48 reprezentacija, a osim dvije najbolje selekcije iz svake grupe, plasman dalje izborit će i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Upravo zbog toga borba u grupama ostaje otvorena i nakon dva kola u pojedinim grupama. Posebno je zanimljiva situacija u Grupi B, u kojoj nastupa Bosna i Hercegovina. Zmajevi su nakon remija s Kanadom i poraza od Švicarske ostali na jednom bodu, ali pobjeda protiv Katara u posljednjem kolu donijela bi im četiri boda i matematičku šansu da se kao trećeplasirana reprezentacija nađu među putnicima u nokaut fazu.

Rezultati SP 2026 po grupama

U grupi A Meksiko je odlično otvorio domaći Mundijal. Meksikanci su prvo savladali Južnu Afriku rezultatom 2:0, a zatim su bili bolji i od Južne Koreje rezultatom 1:0. Južna Koreja je u prvom kolu pobijedila Češku 2:1, dok su Češka i Južna Afrika u drugom kolu odigrale 1:1.

Nakon dva kola Meksiko ima šest bodova i već je osigurao plasman u nokaut fazu.

Grupa B donijela je mnogo pažnje bh. javnosti. Bosna i Hercegovina je na otvaranju odigrala 1:1 protiv Kanade, dok su Katar i Švicarska također remizirali istim rezultatom. U drugom kolu Švicarska je savladala BiH rezultatom 4:1, dok je Kanada ubjedljivo pobijedila Katar 6:0.

Nakon dva kola Kanada i Švicarska imaju po četiri boda, dok BiH i Katar imaju po jedan bod.

Iako je poraz od Švicarske bio težak, Bosna i Hercegovina još nije ostala bez šansi. Zmajevi u posljednjem kolu igraju protiv Katara, a pobjeda bi im donijela četiri boda i mogućnost da grupnu fazu završe na trećem mjestu. Prema novom formatu Svjetskog prvenstva, dalje prolazi i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, pa duel BiH i Katara može imati veliki značaj za nastavak bh. sna na Mundijalu. Kako sada stvari stoje, Švicarska je vrlo blizu nokaut faze, Kanada je nakon ubjedljive pobjede u odličnoj poziciji, dok BiH mora pobijediti i čekati rasplet u ostalim grupama.

U grupi C Brazil i Maroko su odigrali 1:1, dok je Škotska minimalno savladala Haiti rezultatom 1:0. Ova grupa ostaje potpuno otvorena, posebno jer Brazil nakon prvog kola nema pravo na novi kiks ako želi mirnije ući u nastavak takmičenja.

U grupi D Sjedinjene Američke Države su na startu bile ubjedljive protiv Paragvaja i slavile 4:1, dok je Australija pobijedila Tursku 2:0. SAD i Australija imaju po tri boda i u međusobnom duelu mogu napraviti veliki korak prema nokaut fazi.

Njemačka je u grupi E imala najuvjerljiviji start dosadašnjeg dijela turnira, savladavši Curaçao rezultatom 7:1. U istoj grupi Obala Slonovače je pobijedila Ekvador 1:0.

U grupi F Švedska je bila sigurna protiv Tunisa i slavila 5:1, dok su Nizozemska i Japan odigrali 2:2.

U grupama G i H nakon prvog kola nije bilo pobjednika. Belgija i Egipat su odigrali 1:1, Iran i Novi Zeland 2:2, Španija i Zelenortska Ostrva 0:0, dok su Saudijska Arabija i Urugvaj podijelili bodove rezultatom 1:1. To znači da su ove dvije grupe i dalje potpuno otvorene.

Francuska je u grupi I savladala Senegal rezultatom 3:1, dok je Norveška bila bolja od Iraka sa 4:1. U grupi J Argentina je pobjedom 3:0 protiv Alžira potvrdila status jednog od favorita, a Austrija je savladala Jordan 3:1.

U grupi K Portugal i DR Kongo su odigrali 1:1, dok je Kolumbija pobijedila Uzbekistan 3:1.

Grupa L donijela je jedan od najzanimljivijih mečeva dosadašnjeg dijela prvenstva, Engleska je nakon efikasne utakmice savladala Hrvatsku 4:2, dok je Gana minimalno pobijedila Panamu rezultatom 1:0.

Ko se već plasirao u nokaut fazu?

Nakon do sada odigranih utakmica, Meksiko je prvi osigurao plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Domaćin turnira je sa dvije pobjede stigao do šest bodova i potvrdio prolaz dalje iz Grupe A.

U Grupi B još nije sve matematički završeno. Kanada i Švicarska imaju po četiri boda i nalaze se u najboljoj poziciji, ali Bosna i Hercegovina i dalje ima računicu. Pobjeda protiv Katara donijela bi Zmajevima četiri boda, što može biti dovoljno za plasman među osam najboljih trećeplasiranih selekcija, zavisno od rezultata u drugim grupama. Zbog toga posljednje kolo za BiH ima og