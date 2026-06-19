Prvostepena presuda: Tužiteljica Knežević osuđena na godinu zatvora

Suspendovana tužiteljica Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu Jasminka Knežević prvostepenom presudom Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine osuđena je na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne.

Uz zatvorsku kaznu, izrečena joj je i sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti nosioca pravosudne funkcije u trajanju od deset godina. Zabrana se odnosi i na poslove stručnog saradnika, savjetnika i istražitelja u sudovima i tužilaštvima širom Bosne i Hercegovine.

Kako je obrazložio sudija Mersudin Pružan, tokom postupka je dokazano da je Knežević u maju prošle godine neovlaštenoj osobi dostavila povjerljive informacije iz predmeta na kojem je radila.

Prema presudi, Sretenu Manojloviću je proslijedila informaciju Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA), koja je još 2020. godine označena stepenom tajnosti „povjerljivo“, kao i posljednju stranicu zapisnika o saslušanju svjedoka, iako je znala da se radi o naročito povjerljivim podacima.

„Neovlaštenoj osobi učinila je dostupnim povjerljiv dokument“, navedeno je u obrazloženju presude.

Sud je utvrdio da je Knežević s Manojlovićem komunicirala putem aplikacija TikTok i WhatsApp u periodu od 16. do 20. maja prošle godine.

Obrazlažući odluku o kazni, sudija Pružan je naveo da Sud smatra kako je izrečena sankcija adekvatna okolnostima počinjenog krivičnog djela.

Knežević je obavezana i na naknadu troškova krivičnog postupka.

Na ovu prvostepenu presudu dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine.